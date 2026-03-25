Sporting manifesta "profundo pesar" pela morte do banqueiro e ex-dirigente José Maria Ricciardi

O Sporting manifestou esta quarta-feira "profundo pesar" pela morte de José Maria Ricciardi, antigo dirigente e candidato à presidência leonina, que morreu na terça-feira aos 71 anos, vítima de doença prolongada.



José Maria Ricciardi DR

Numa nota na sua página oficial, o clube endereçou as condolências à família e amigos, enaltecendo os "anos de esforço e dedicação" de Ricciardi, que foi dirigente entre 1995 e 2013, integrando o Conselho Fiscal sob a liderança de seis presidentes, primeiro como vogal e, posteriormente, como vice-presidente.

Sobrinho-neto do fundador José Alvalade, José Maria Ricciardi manteve uma ligação histórica ao Sporting, tendo sido candidato à presidência em 2018, num percurso que conciliou com uma longa carreira no setor bancário.

Além da ligação ao Sporting, o antigo presidente do Banco de Investimento do grupo (BESI) foi um dos poucos membros da família Espírito Santo que, ainda antes do colapso do BES, criticou publicamente a liderança do primo Ricardo Salgado.

Em 2014, ano do colapso do BES, Ricciardi foi à comissão de inquérito parlamentar ao caso Banco Espírito Santo criticar a "má gestão" da administração de Ricardo Salgado, acusando o então homem forte do BES, hoje a braços com a justiça, de "práticas, no mínimo, eticamente reprováveis".

Em 2015, o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho confirmou, em sede parlamentar, ter recebido avisos informais de Ricciardi sobre a instabilidade financeira do grupo antes da resolução de agosto de 2014.

Dez anos depois, em 2024, já no julgamento do processo BES/GES, revelou que Salgado lhe pedira para "ser solidário com a família" e com a "falsificação das contas" no grupo.

A notícia da morte foi avançada inicialmente pelo jornal Eco e confirmada à Lusa por fonte próxima da família.

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