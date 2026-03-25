Sábado – Pense por si

Desporto

Sporting manifesta "profundo pesar" pela morte do banqueiro e ex-dirigente José Maria Ricciardi

Lusa 13:22
Capa da Sábado Edição 17 a 23 de março
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 17 a 23 de março
As mais lidas

Vítima de doença prolongada.

O Sporting manifestou esta quarta-feira "profundo pesar" pela morte de José Maria Ricciardi, antigo dirigente e candidato à presidência leonina, que morreu na terça-feira aos 71 anos, vítima de doença prolongada.

José Maria Ricciardi
José Maria Ricciardi DR

Numa nota na sua página oficial, o clube endereçou as condolências à família e amigos, enaltecendo os "anos de esforço e dedicação" de Ricciardi, que foi dirigente entre 1995 e 2013, integrando o Conselho Fiscal sob a liderança de seis presidentes, primeiro como vogal e, posteriormente, como vice-presidente.

Sobrinho-neto do fundador José Alvalade, José Maria Ricciardi manteve uma ligação histórica ao Sporting, tendo sido candidato à presidência em 2018, num percurso que conciliou com uma longa carreira no setor bancário.

Além da ligação ao Sporting, o antigo presidente do Banco de Investimento do grupo (BESI) foi um dos poucos membros da família Espírito Santo que, ainda antes do colapso do BES, criticou publicamente a liderança do primo Ricardo Salgado.

Em 2014, ano do colapso do BES, Ricciardi foi à comissão de inquérito parlamentar ao caso Banco Espírito Santo criticar a "má gestão" da administração de Ricardo Salgado, acusando o então homem forte do BES, hoje a braços com a justiça, de "práticas, no mínimo, eticamente reprováveis".

Em 2015, o ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho confirmou, em sede parlamentar, ter recebido avisos informais de Ricciardi sobre a instabilidade financeira do grupo antes da resolução de agosto de 2014.

Dez anos depois, em 2024, já no julgamento do processo BES/GES, revelou que Salgado lhe pedira para "ser solidário com a família" e com a "falsificação das contas" no grupo.

A notícia da morte foi avançada inicialmente pelo jornal Eco e confirmada à Lusa por fonte próxima da família.

Morreu José Maria Ricciardi
Leia Também

Morreu José Maria Ricciardi

A carregar o vídeo ...
Pedro Sousa: “José Maria Ricciardi é uma figura incontornável deste século do Sporting”
Tópicos Famílias Em Família nova família Ligação Maria Antonietta Ricciardi Sporting Clube de Portugal Banco Espírito Santo Ricardo Salgado Espírito Santo
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Sporting manifesta "profundo pesar" pela morte do banqueiro e ex-dirigente José Maria Ricciardi