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Filho de Cristiano Ronaldo treinou na academia do Real Madrid

Record 12:50
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Cristianinho apresentou-se esta terça-feira no centro de treinos de Valdebebas

Cristianinho, filho de Cristiano Ronaldo, treinou esta terça-feira na academia do Real Madrid, avançou esta quarta-feira o 'The Athletic', com a 'Marca' a confirmar a informação. A notícia faz mesmo manchete do diário espanhol.

Cristianinho ao serviço da seleção sub-15
Cristianinho na manchete do jornal 'Marca'
Cristianinho ao serviço da seleção sub-15
Cristianinho na manchete do jornal 'Marca'

O jogador de 15 anos, que já se estreou pelas seleções jovens de Portugal, apresentou-se no centro de treinos de Valdebebas e trabalhou com a equipa merengue de sub-16. Segundo a 'Marca', o jovem talento do Al Nassr treinou na posição de extremo e a ideia será que permaneça com o grupo por mais alguns dias.

Apesar da tenra idade, Cristianinho já vai somando passagens por várias academias de renome no futebol mundial. Acompanhando sempre o pai pelos clubes por onde este tem passado, o extremo já jogou também na formação da Juventus e Manchester United.

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