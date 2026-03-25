Benfica punido pela UEFA por comportamentos racistas e discriminatórios de adeptos

Em causa factos ocorridos no jogo com o Real Madrid, disputado a 17 de fevereiro
O Benfica foi condenado pela UEFA, com pena suspensa durante um ano, pelo comportamento racista e discriminatório de alguns adeptos no jogo com o Real Madrid (0-1), disputado a 17 de fevereiro, a contar para a 1.ª mão do playoff. O organismo que regula o futebol europeu determinou o encerramento parcial de 500 lugares nos setores 10 e 11 do Estádio da Luz.
A UEFA teve em consideração a forma como o Benfica atuou, identificando e suspendido os red pass adeptos em causa, instaurando processo disciplinar para eventual expulsão de sócio. Dessa forma, as consequências foram menos gravosas, resultando numa pena mais reduzida.
Esse encontro ficou marcado pela acusação de Vini Jr a Prestianni. Depois de ter marcado o único golo do desafio, o avançado brasileiro festejou junto à bandeirola de canto, irritando os adeptos. O argentino, tapando a boca com a camisola, proferiu insultos. O merengue dirigiu-se ao árbitro referindo que o benfiquista lhe chamou "mono" ("macaco"). O jogo esteve parado e as imagens mostraram alguns adeptos a imitaram macacos.
A UEFA começou por abrir um inquérito e, mais tarde, suspendeu Prestianni provisoriamente, afastando-o do jogo da segunda mão, de nada valendo o recurso das águias. Já o Benfica suspendeu cinco sócios e cancelou os respetivos red pass, após a instauração de processos disciplinares.