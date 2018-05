O defesa-esquerdo do Tondela Joãozinho negou esta quinta-feira que tenha alguma vez sido contactado por terceiros para se deixar corromper em jogos da I Liga de futebol, em declarações prestadas à TVI24."O que vem no jornal A Bola é completamente ridículo, não tem fundamento nenhum, ninguém me contactou. Não conheço tais senhores de parte alguma. Não percebo o porquê de o meu nome estar associado", disse o jogador, acrescentando que se deslocou directamente de Tondela para se defender da associação do seu nome a um caso de alegada corrupção do Sporting.A Polícia Judiciária (PJ) deteve quatro pessoas na quarta-feira, incluindo o director para o futebol do Sporting, André Geraldes, e efectuou buscas na SAD do Sporting, em Lisboa, por "suspeitas de corrupção activa", no âmbito de uma operação denominada 'Cashball'.O nome do jogador do Tondela surgiu associado ao jogo da sexta jornada da edição deste ano da Liga, disputado em 16 de Setembro e que o Sporting venceu em Alvalade por 2-0."Pelo que vejo só estão associados laterais e centrais. Basta ver o jogo que o Tondela fez em Alvalade e como foram os golos do Sporting, bem como podem ver em todos os jornais a exibição que fiz no jogo", disse Joãozinho sobre o jogo em questão.Em relação à operação 'Cashball', Joãozinho diz estar disponível para prestar todos os esclarecimentos: "Estou de consciência tranquila, estou aqui a dar a cara e estou à disposição das autoridades para ir com o meu telefone e prestar declarações à PJ. Não tenho nada a esconder, sempre fui sério. Levo mais de 100 jogos na I Liga. Isto já me afecta e à minha família, é surreal."O defesa-esquerdo do Tondela disse já ter falado com os responsáveis do Tondela, entre os quais o treinador Pepa, informando-os de que iria falar à TVI e que pretende provar que não tem nada a ver com o caso.