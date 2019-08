Marítimo e Sporting empataram, este domingo, a um golo, em jogo da primeira jornada da I Liga, disputado no Funchal, com os "leões" a continuarem sem vencer nesta temporada.Num jogo aberto e bem jogado, com intensidade e emoção até ao apito final, foi o Marítimo o primeiro a marcar por Getterson, aos 8 minutos, com Coates a restabelecer a igualdade aos 29 minutos.Depois da pesada derrota ante o Benfica na Supertaça (5-0), o Sporting procurava nesta primeira jornada transmitir uma outra imagem, o que a espaços conseguiu, mas faltou consistência e frescura física para mais e melhor.O Sporting entrou muito bem no jogo e logo aos 2 minutos esteve perto do golo, quando após um centro de Raphinha, Zainadine antecipou-se a Luíz Phellype, dominando o lance que parecia destinado a golo.O Sporting tinha ascendente, mas foi o Marítimo a chegar ao golo, à passagem dos 8 minutos, após um erro de Thierry Correia que foi aproveitado por Jhon Cley para assistir Getterson para o tento inaugural.A equipa leonina reagiu e, aos 25 minutos, após um centro de Acuña, Luíz Phellipe não logrou desviar para a baliza. O Sporting crescia e, três minutos volvidos, foi Bruno Fernandes que propiciou uma grande defesa a Charles.O golo não tardou e, no minuto seguinte, Bruno Fernandes centrou, surgindo de rompante o central uruguaio Coates a restabelecer a igualdade.O Sporting era o conjunto mais incisivo e, aos 32 minutos, Raphinha poderia ter colocado a sua equipa na liderança do marcador, mas o remate saiu ao lado.Após o intervalo, o Marítimo mostrou-se mais cauteloso, com um jogo seguro defensivamente e, procurando em rápidas transições, colocar problemas ao extremo reduto do Sporting.O Sporting dominava as operações e, aos 55 minutos, foi o central Zainadine, com um corte providencial, a evitar que o remate de Bruno Fernandes levasse a direção da baliza.Com o tempo a passar e a igualdade a subsistir, Marcel Kaiser retirou Eduardo e lançou Vietto, recuando Wendel para médio mais defensivo. Marcel Keizer trocou ainda Luíz Phellype por Bas Dost.Todavia, foi o Marítimo que poderia ter marcado, pelo estreante japonês Daizen que, aos 75 minutos, após centro de Correa cabeceou ao poste.O Sporting respondeu e, aos 79 minutos, num rápido contra-ataque Raphinha disparou ao lado.O jogo estava partido e, aos 84 minutos, foram novamente os insulares a terem uma oportunidade de marcar, com Jhon Cley solto na área a não acertar com a baliza.No minuto seguinte foi Renan com uma grande defesa que negou o golo a Correa.