Pichardo sagra-se bicampeão mundial no triplo salto

Lusa 14:25
O português Pedro Pablo Pichardo sagrou-se esta sexta-feira campeão mundial do triplo salto em Tóquio2025, no mesmo estádio em que alcançou o ouro olímpico em 2021, repetindo o triunfo de Oregon2022, ao vencer a final com 17,91 metros.

Cameron Spencer/Getty Images

Pichardo, de 32 anos, tornou-se no único português com dois títulos de campeão do mundo de atletismo e igualou os vencedores de dois 'metais' diferentes, igualando Carla Sacramento e João Vieira.

A 25.ª medalha lusa em Campeonatos do Mundo, a segunda na capital japonesa, depois do triunfo de Isaac Nader, nos 1.500 metros, foi assegurada com o sexto salto de Pichardo, a 17,91 metros, a sua melhor marca do ano, à frente do italiano Andrea Dallavalle, vice-campeão europeu em Munique2022, e do cubano Lázaro Martínez, que foi despromovido da prata de Budapeste2023 para o bronze, com 17,49.

Tópicos Triplo salto Pedro Pichardo
