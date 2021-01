O Sporting empatou hoje 1-1 na receção ao Rio Ave, na abertura da 14.ª jornada da I Liga de futebol, e lidera o campeonato com 36 pontos, mais cinco que FC Porto e Benfica, que se defrontam esta noite.

No estádio José Alvalade, o Sporting adiantou-se no marcador aos 42 minutos, com um golo de Pedro Gonçalves, o seu 12.º na competição, mas o Rio Ave chegou ao empate aos 61, através de Gelson Dala, antigo jogador dos ‘leões’.

Com este empate, o Sporting lidera o campeonato com 36 pontos e vai aguardar pelo resultado do ‘clássico’ de hoje entre FC Porto e Benfica para saber qual a vantagem que vai ter sobre os seus rivais na prova, enquanto o Rio Ave está em oitavo, com 15 pontos.