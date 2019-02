"É legítimo criticarem a exibição da equipa? É. Mas também é legítimo eu criticar a claque. Não gostei da atitude nos dois últimos jogos em casa. Querem um grupo com maior talento da formação? Nós também. Mas sabem a principal razão de não termos um grupo assim? Eu lembro: 14 de maio de 2018. Hoje, quando o clube se está a reerguer, voltámos a receber ameaças intimidatórias. Vejo exigências de quem, elementos de claques a protestarem com sócios anónimos", atirou o presidente do Sporting.

Frederico Varandas admitiu que pertenceu à Juventude Leonina durante os anos 90 mas que não reconhece o espírito de "amor puro pelo clube", um "dar sem receber", nos dias de hoje, mas sim um negócio. "O Sporting não será refém de ninguém", diz.



Relativamente à situação financeira do Sporting, Varandas garantiu que o relatório final com os primeiros dados da auditoria fiscal "ainda não foi entregue" mas apontou culpas a algumas ações da antiga presidência do clube.



"MGRA: em 2018 contratou o sogro de Bruno de Carvalho para associado. 1,7 milhões em três anos, gastámos menos com todas as empresas de advocacia em 16 anos. Segundo as faturas, o Sporting pagou 1,7 milhões por trabalhos como assuntos da presidência, vários contactos com BdC, aconselhamento ao presidente... Xau Lda: O departamento de merchandisng não conhece a empresa. Batuque FC, Cabo Verde: direito de preferência sobre 7 jogadores não identificados. Em janeiro de 2018 foi solicitada pela SAD uma minuta do contrato. O valor de 230 mil euros foi liquidado e nunca restituído", disse.



O antigo presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, prometeu reagir à conferência de imprensa de Frederico Varandas após o término desta.