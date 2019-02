O ex-líder do clube de Alvalade defende que a ausência do internacional português vai ser sentida e que não tem lógica falar em ano zero apesar da mudança de direção.

Bruno de Carvalho aproveitou a saída de Nani do Sporting para deixar algumas críticas à atual direção do Sporting. No programa Prova Oral da Antena 3, o ex-presidente leonino foi questionado sobre se teria havido alguma incompatibilidade entre o extremo e Frederico Varandas e o antigo dirigente foi enigmático.



"Se o Nani se foi embora, terá razões para isso. Ele queria acabar a carreira no Sporting, as pessoas que tirem as suas ilações. Eu, pelo menos, aguentei os meus filhos durante cinco anos e meio", disse, aludindo aos jogadores com que lidou durante os seus mandatos.



"O Nani é um jogador que vai fazer muita falta, na luta pelo campeonato e pela Taça [de Portugal]. Não há o ano zero. Havia ano zero se apanhassem o Sporting como apanhei. Eu nunca percorreria este caminho. Os sportinguistas escolheram, está escolhido. Temos de estar unidos. Mas não é dizendo que se está no ano zero e que o plantel não tem qualidade que vão cativar jogadores como o Nani ou levar pessoas ao estádio", salientou.