As inquirições irão decorrer com um reforço do dispositivo à entrada do tribunal.

Mais de uma dezena dos elementos detidos na terça-feira após os incidentes ocorridos na Academia de Alcochete, com agressões aos futebolistas do Sporting, já chegou ao Tribunal Criminal do Barreiro, onde começam hoje a ser ouvidos.



Antes do início dos interrogatórios, previstos para as 14:00, o juiz de instrução criminal do tribunal do Barreiro comunicou aos jornalistas que o tribunal irá dar "conhecimento do evoluir das inquirições aos 23 arguidos, com briefings de hora a hora".



As inquirições irão decorrer com um reforço do dispositivo à entrada do tribunal, ao qual chegaram cerca de duas dezenas de efectivos da unidade especial de polícia, distribuídos em quatro viaturas.



Dois dos 23 detidos passaram a noite no posto da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Alcochete e os restantes foram distribuídos, em função da disponibilidade de celas, por diversos postos da região de Setúbal, segundo fonte da força policial. Alcochete pertence à comarca do Montijo, mas a sede do juízo de instrução criminal é no Barreiro.



Durante a tarde de terça-feira, cerca de 50 indivíduos, de cara tapada, alegadamente adeptos 'leoninos', invadiram a Academia de Alcochete e, depois de terem percorrido os relvados, chegaram ao balneário da equipa principal de futebol, agredindo vários jogadores, entre os quais Bas Dost, Acuña, Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia e Misic e membros da equipa técnica.



A equipa principal do Sporting cumpria o primeiro treino da semana, depois da derrota no terreno do Marítimo (2-1), que relegou a equipa para o terceiro lugar da I Liga, iniciando a preparação para a final da Taça de Portugal, no domingo, frente ao Desportivo das Aves.