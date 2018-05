Seis jogos de futebol do Sporting sob investigação

Pelo menos seis jogos de futebol do Sporting estão sob investigação, além das suspeitas de corrupção que recaem sobre o andebol do clube de Alvalade. Entre eles, estão um encontro entre o Sporting e o Feirense, e outro entre os verdes e brancos e o Vitória de Guimarães.A SIC revelou numa investigação trocas de mensagens que revelam a tentativa de aliciamento a vários jogadores em vários jogos da I Liga de futebol. Esta investigação, nomeada Operação Cashball, investiga igualmente as acusações de que o Sporting terá subornado árbitros para que o clube de Alvalade vencesse o campeonato nacional de andebol.