O Sporting venceu o Santa Clara por 2-1, num jogo dispustado este domingo nos Açores, o primeiro depois do despedimento do antigo treinador, José Peseiro. Os "leões" estiveram a perder por 1-0, depois de Zé Manuel adiantar os açorianos no marcador aos 32 minutos.A equipa, liderada interinamente por Tiago Fernandes, deu a volta ao marcador na segunda parte, com um golo de penalti de Bas Dost - que foi mandado repetir pelo árbitro -, aos 62 minutos, e um de Acunã (75').A equipa de Alvalade, que só tinha ganho um jogo fora no campeonato, subiu ao segundo lugar com estes três pontos.