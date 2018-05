O futebolista Nélson Lenho, do Desportivo das Aves, que viu o seu nome envolvido num alegado esquema de viciação de resultados para favorecer o Sporting, garantiu hoje que nunca esteve envolvido "em quaisquer atos lesivos da verdade desportiva".Em comunicado enviado à agência Lusa, o capitão do Desportivo das Aves disse estar focado na final da Taça de Portugal, com o Sporting, e completamente à margem da polémica, não deixando, no entanto, de esclarecer o que vem sido noticiado."Estou na semana do jogo mais importante da minha carreira e neste momento este é o meu foco. Tenho uma carreira no futebol que fala por mim, querendo apenas nesta altura dizer que nunca me envolvi em quaisquer atos lesivos da verdade desportiva", começou por dizer o atleta.Nélson Lenho remeteu para depois do jogo de domingo mais explicações e "em sede própria"."Mais respostas serão dadas após o jogo de domingo [no Estádio do Jamor, às 17:15] em sede própria. Pelo que peço a todos que até lá me deixem concentrar naquilo que realmente é importante: o jogo", finalizou.O Desportivo das Aves, que viu o nome do seu capitão envolvido em situações de alegada corrupção com o Sporting, manifestou "surpresa quanto às notícias que envolvem Nélson Lenho", afirmando a total confiança no futebolista.O jogador é referido numa das conversas entre intermediários associados ao alegado esquema de corrupção montado pelo Sporting, que envolvem os nomes dos empresários Paulo Silva e João Gonçalves, e Gonçalo Rodrigues e André Geraldes, do Sporting.O clube avense, que já se encontra a estagiar em Peniche com vista a preparar o jogo da final da Taça de Portugal, com o Sporting, veio, em comunicado, manifestar a total confiança no atleta."O Clube Desportivo das Aves - Futebol SAD tem total confiança no caráter e profissionalismo deste seu atleta, como de todos os outros, que, ao longo da presente época desportiva, têm honrado o nome do clube, pelo que apenas concebe que o nome do jogador esteja a ser usado com propósitos terceiros", pode ler-se.O Aves revelou ainda que está "totalmente comprometido com a justiça e verdade desportiva, apelando desde já a que a mesma seja o mais célere possível, de forma a que todos os envolvidos possam defender o seu bom nome".Apesar de toda esta polémica, o Desportivo das Aves garantiu estar totalmente focado na final da Taça de Portugal e na conquista do troféu."Nada desviará o nosso foco da preparação da final da Taça de Portugal, momento ímpar da história do nosso clube onde tudo faremos para conquistar o troféu para os nossos adeptos e simpatizantes", concluiu o comunicado.Na terça-feira, a Polícia Judiciária fez buscas na SAD do Sporting, com suspeitas de atos de corrupção, e confirmou a detenção de quatro pessoas no âmbito de uma operação que designou de Cashball, com o Sporting a confirmar a detenção de dois colaboradores. Os detidos foram encaminhados para o Porto, onde esta quinta-feira estão a ser ouvidos, no Tribunal de Instrução Criminal.