O político do PS defendeu que a "saída de Bruno de Carvalho da presidência do Sporting contribuiria muito para a reconciliação do clube".

Carlos César recusa comentar as declarações de Bruno de Carvalho que ameaçou processar o presidente da Assembleia da República Ferro Rodrigues por difamação. E defende que a melhor resposta ao que se passou no centro de estágio de Alcochete será a de fazer da final da Taça "uma grande festa".



"Estamos numa fase em que já interessa muito pouco o que o presidente do Sporting diz", comentou César à saída da reunião da bancada parlamentar socialista, depois de Bruno de Carvalho ter ameaçado processar Ferro Rodrigues por o presidente da Assembleia o ter identificado como responsável pela situação que o Sporting está a atravessar.



Tanto Ferro Rodrigues como Carlos César são adeptos sportinguistas, mas não pouparam nas críticas ao presidente do clube.



César só discorda da ideia de Ferro Rodrigues de realizar a final da Taça de Portugal à porta fechada ou mesmo no estádio do Rio Ave.



"A final da Taça deve realizar-se e com muitos portugueses presentes e com uma festa", defende Carlos César.



O líder parlamentar socialista diz que "o PS tem assumido uma posição muito clara nesses domínios" da violência desportiva e recordou o debate que tem sido feito nesta legislatura no Parlamentares e que deve culminar em breve com a aprovação em Conselho de Ministros "de uma alteração ao regulamento sancionatório da violência no desporto".