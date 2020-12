Sporting Braga vence AEK Atenas e garante apuramento na Liga Europa

O Sporting de Braga venceu hoje na Grécia o AEK Atenas, por 4-2, em jogo da quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol, garantindo o apuramento para os 16 avos de final da competição.

O Sporting de Braga adiantou-se no marcador logo aos sete minutos, com um golo do defesa brasileiro Vítor Tormena, ampliando a vantagem dois minutos depois, por intermédio de Ricardo Esgaio.

O português Nelson Oliveira marcou para a equipa grega aos 31 minutos, mas Ricardo Horta, aos 45, fez o terceiro da equipa portuguesa, com Galeno a aumentar aos 83, antes de Vasilantonopoulos fixar o resultado final, aos 89.

Com este triunfo, o Sporting de Braga garante o apuramento para os 16 avos de final da Liga Europa, somando 10 pontos no grupo G, os mesmos do líder Leicester, que hoje perdeu com o Zorya Luhansk, que é terceiro com seis pontos, enquanto o AEK está em último, com três pontos.