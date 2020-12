Benfica vence Lech Poznan por 4-0 e garante apuramento na Liga Europa

O Benfica venceu esta quinta-feira o Lech Poznan, da Polónia, por 3-0 e apurou-se para a fase seguinte da Liga Europa.Em jogo no Estádio da Luz, as "águias" voltaram a contar com Darwin Nuñez e Julian Weigl, recuperados da Covid-19 para um encontro em que uma vitória podia bastar para conseguir o apuramento para os jogos a eliminar da competição.O primeiro golo do Benfica surgiu só no final da primeira parte, através do belga Jan Vertoghen aos 36 minutos.Na segunda parte e em lances quase seguidos, Darwin Nuñez voltou aos golos no minuto 57 e Pizzi alargou a vantagem aos 58.Já a terminar o jogo Weigl marcou o 4-0.No outro jogo do grupo, o Glasgow Rangers teve de suar para ultrapassar o Standard de Liege mas venceu por 3-2. Rangers e Benfica estão ambos apurados para os