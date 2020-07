Sp. Braga vence campeão FC Porto e agarra terceiro lugar

O Sporting de Braga venceu hoje o campeão FC Porto, por 2-1, em jogo da última jornada da I Liga, e apurou-se para a fase de grupos da Liga Europa, beneficiando da derrota do Sporting com o Benfica.

Em Braga, no encontro da 34.ª jornada, os bracarenses ganharam com golos de Ricardo Horta, aos 54 minutos, e de Fransérgio, aos 66. Uribe marcou para os campeões nacionais, aos seis minutos, acabando por sair lesionado do lance.

Com o triunfo de hoje, o Sporting de Braga garantiu o terceiro lugar e o acesso direto à fase de grupos da Liga Europa, uma vez que passou a somar 60 pontos, os mesmos do que o Sporting, que hoje perdeu 2-1 com o Benfica, mas tem vantagem no confronto direto com os ‘leões’.