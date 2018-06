Bruno de Carvalho anunciou este domingo que vai impugnar a Assembleia Geral e que vai a eleições no Sporting. Em exclusivo à TSF, o presidente destituído apresenta quatro razões para impugnar a Assembleia.Em primeiro lugar, refere que a AG não foi marcada pelos artigos corretos do estatuto do clube.Depois, Bruno refere que a AG não teve os votos necessários para uma Assembleia destituitiva. "Posso dizer aos sportinguistas que é impossível um notário afirmar que há votos suficientes", afirmou.Em terceiro lugar, Bruno aponta que para que a AG seja válida é necessário que estejam presentes 75 por cento dos votantes. "Em momento algum Jaime Marta Soares demonstrou que estavam presentes 75 por cento das pessoas que assinaram as 'folhas'", continua.Por último e destacando como mais grave, o antigo presidente dos leões refere que uma Assembleia Geral tem de ser anunciada no jornal do Sporting e afirma que esta não foi.