Bruno de Carvalho negou ter efectuado essas diligências, mas Comissão de Gestão decidiu avançar com processo-crime.

O presidente da SAD do Sporting, Sousa Cintra, disse esta terça-feira que existiram tentativas de congelar as contas "leoninas", num dia em que o ex-presidente do clube Bruno de Carvalho negou ter efectuado essas diligências.



Na conferência de imprensa que serviu de apresentação do avançado maliano Diaby como jogador dos "leões" até 2023, o líder da administração da SAD pronunciou-se sobre a polémica da véspera, que levou a actual Comissão de Gestão, liderada por Artur Torres Pereira, a participar criminalmente de Bruno de Carvalho por fraude e usurpação de funções.



"As contas do Sporting não estão congeladas, isso foi fumaça, tentativas que não entendo. Lamento que queiram criar confusão nas pessoas com esses comportamentos. As contas estão em pleno funcionamento. Quando cheguei estavam, de facto, congeladas, porque faltavam pagamentos. Houve, de facto, tentativas para que isso acontecesse", declarou.



Já sobre a providência cautelar interposta pelo ex-líder "leonino" e à qual a Comissão de Gestão tem ainda de responder, Sousa Cintra mostrou-se tranquilo e referiu que o processo terá uma resposta adequada e em tempo útil.



"Os advogados estão a tratar disso, a providência tem os seus prazos e vamos respeitá-los", sentenciou.