Sousa Cintra pediu ainda desculpas aos jornalistas por ontem a apresentação de Diaby ter sido sistematicamente adiada e explicou os motivos: "Houve um contratempo que nada tinha a ver com o Sporting. Sporting tinha feito o acordo todo, com clube e jogador mas o Club Brugge levantou problemas, entre eles e o jogador, num acerto de contas. Clube pediu ao jogador, empresário tentou defender o jogador... Devia ter vindo alguém dar uma palavra aos jornalistas para explicar o que se passava. Lamento terem estado aquelas horas todas. Peço desculpa por isso. Só às duas da manhã conseguimos assinar o contrato."

Sousa Cintra deixou rasgados elogios a Abdoulay Diaby, avançado maliano que foi oficializado esta terça-feira como jogador do Sporting, tendo já inclusivamente treinado às ordens de José Peseiro."Fico muito satisfeito por ele ter vindo e acho que os sportinguistas vão ficar muito contentes, vai ser importantíssimo. É o jogador mais rápido do futebol português, provavelmente. Tem capacidade muito grande, que dá profundidade ao ataque, o Bas Dost e ele fazem um encontro perfeito para que haja mais golos. Está habituado a ser campeão. É um jogador da seleção do Mali, é colega do Marega. Mas este é mais novo e mais rápido. Vai trazer grande contributo às ambições do Sporting. O clube este ano tem tudo para lutar pelo primeiro lugar. É pena é termos começado atrasados. Temos dois jogadores para chegar. Sábado temos jogo muito importante e não teremos ainda o plantel completo à altura de um dérbi. Provalmente este craque não jogará ainda. Além de ser bom avançado - vi os vídeos e ele entusiasma, na Bélgica dizem maravilhas dele - joga nas duas alas, traz alternativas ao ataque", afirmou o presidente da SAD dos leões na apresentação de Diaby.