Foi uma bofetada que decidiu o rumo da carreira de um dos astros do futsal nacional e internacional, Ricardinho . Depois de ter apertado a mão a um dirigente do Benfica e ter 'selado' um acordo de cavalheiros com as águias, um dirigente do Freixieiro tentou conquistar o, na altura, jovem craque, com uma mala cheia de dinheiro.