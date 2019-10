Miguel Oliveira sofre queda aparatosa durante MotoGP da Austrália

O vento forte que se fez sentir hoje de manhã em Phillip Island, na Austrália, provocou uma violenta queda ao português Miguel Oliveira (KTM) e levou a direção de corrida a adiar a qualificação da corrida de MotoGP para domingo.

O piloto português seguia a alta velocidade no final da reta da meta quando uma rajada de vento mais forte o empurrou para fora da pista, entrando na escapatória de relva a mais de 300 quilómetros por hora, não evitando uma aparatosa queda que provocou diversas escoriações, mas "nenhuma fratura", informou a equipa Tech3.

"Não há muito para dizer. As condições eram complicadas para todos. Não consegui evitar a queda na primeira curva devido ao vento. Tive muito azar", lamentou Miguel Oliveira, que sofreu a nona queda da temporada.



@_moliveira88 explicando cómo el viento le ha sacado literalmente "fuera de la pista"



Un verdadero alivio verle bien después de un accidente tan fuerte como el que ha tenido



#AustralianGP #MotoGP pic.twitter.com/RZrxfe2yCL — DAZN España (@DAZN_ES) October 26, 2019

"Felizmente não parti nada, mas tenho de ver se consigo correr amanhã. De momento, a minha mão é o maior problema. Amanhã de manhã vou ter de confirmar", explicou o piloto português.

A quarta sessão de treinos livres acabou por ser interrompida quando Oliveira ocupava a décima posição. As restantes sessões foram canceladas e a qualificação adiada para a manhã de domingo.