A norte-americana Simone Biles venceu esta terça-feira a 21.ª medalha em Mundiais de ginástica da carreira, com a vitória da equipa dos Estados Unidos na prova coletiva em Estugarda, Alemanha.As norte-americanas bateram a Rússia, segunda, e a Itália, terceira, e venceram o sétimo título coletivo de equipas em Olímpicos ou Mundiais.Quanto a Biles, desempatou com a russa Svetlana Khorkina e isolou-se no 'medalheiro' individual feminino, com 21 títulos na carreira, e a ginasta de 22 anos tem apenas Vitaly Scherbo na frente na tabela de recordes de masculino ou feminino, com 23.