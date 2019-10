A ginasta norte-americana Simone Biles conquistou hoje a sua 23.ª medalha em Mundiais de ginástica artística, igualando o recorde do bielorrusso Vitaly Scherbo, estabelecido nos anos 1990.

Depois dos títulos individual e por equipas, Simone Biles, de 22 anos, arrebatou no concurso de salto o seu terceiro título em Estugarda, totalizando 23 medalhas em Mundiais, 17 das quais de ouro.

Biles já era desde terça-feira a mulher mais medalhada em Mundiais, depois de ter ultrapassado a russa Svetlana Khorkina, que conquistou 20 metais.

A norte-americana, detentora de quatro títulos olímpicos, participa ainda hoje a final do concurso de barras assimétricas, e deverá ainda disputar, no domingo, as finais de trave e solo.