Casillas felicita Sérgio Ramos por o ter superado nas internacionalizações

Enhorabuena @SergioRamos por esos 168 partidos con @SeFutbol!! Te has convertido en el que más internacionales tiene con nuestro equipo nacional!! Que vengan muchos más!! Abrazo crack!! pic.twitter.com/ncrTTuA91C — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 12, 2019

O guarda-redes do FC Porto Iker Casillas, afastado da competição devido a um enfarte de miocárdio, dedicou hoje uma mensagem de felicitações a Sérgio Ramos, por este o ter superado nas internacionalizações por Espanha.Sérgio Ramos tornou-se no empate 1-1 frente à Noruega, em Oslo, de qualificação para o Euro2020, no jogador que, com 168 jogos, mais vezes vestiu a camisola da 'roja' e superou o anterior máximo do ex-capitão da seleção espanhola Casillas."Parabéns número um. Parabéns por alcançares esse número, porque não é fácil. Estou convencido de que tens ainda muitos mais jogos na seleção. Provavelmente alcançarás uma marca histórica e muito difícil de superar e, por isso, parabéns e diverte-te", afirmou o guarda-redes.Casillas, que em 01 maio sofreu um enfarte de miocárdio, durante um treino do FC Porto, que o afastou da competição, considerou "um prazer" Sérgio Ramos, do Real Madrid, o ter superado na lista, da qual também faz parte com muita honra."Que tu nos continues a dar na seleção muitas alegrias para todos os espanhóis", disse ainda Casillas, num vídeo transmitido pela Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) com colegas de Sérgio Ramos e figuras de mundo do futebol.