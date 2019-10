A carregar o vídeo ...

Feliz, mas incrivelmente calmo para quem tinha acabado de quebrar uma barreira até há muito tempo que se pensava impossível, Eliud Kipchoge era um homem com o sentido de dever cumprido pouco depois de se ter tornado no primeiro ser humano a correr a maratona abaixo das duas horas "Sinto-me bem. Foram precisos 65 anos para o ser humano fazer história no mundo do desporto depois de Roger Bannister [primeira milha abaixo dos 4 minutos] e agora foram necessários mais 65 para ser feita novamente história. Sou o homem mais feliz do Mundo por ter conseguido correr abaixo das duas duas horas, por ter inspirado pessoas de todo o Mundo, por mostrar que nenhum ser humano é limitado", declarou o queniano, que na hora dos agradecimentos apontou desde logo às suas 'lebres'.Um feito que o atleta de 34 anos espera que inspire também as gentes do seu país. "Significa imenso para o Quénia. Mostra que todos por sair à rua e pensar de forma positiva, fazer o que é necessário fazer e ter uma boa vida. Juntos podemos tornar o mundo num lugar lindo e pacífico", pediu o recordista mundial, que em Viena contou com o apoio da sua família. "Estou muito feliz pela minha mulher e pelos meus três filhos, pois tiveram oportunidade de testemunhar um momento histórico".A finalizar, Kipchoge deixou claro que com este feito histórico pretende enaltecer a "positividade do desporto". "Quero fazer do desporto algo interessante, onde todos os seres humanos possam correr. Juntos podemos tornar o mundo em algo lindo", concluiu.