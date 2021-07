Sigurdsson detido por suspeitas de abusos sexuais de menores

O jornal islandês Morgunbladid avançou esta terça-feira que Gilfy Sigurdsson é o jogador da Premier League, e internacional pelo seu país, que foi detido pelas autoridades policiais em Manchester na passada sexta-feira, por abuso sexual de menores, como tinham avançado jornais britânicos como o The Mirror.





Esta segunda-feira, os jornas britânicos não revelaram a identidade do jogador por motivos legais, apenas descrito pelas autoridades como "um homem com 31 anos, que saiu sob fiança, mas irá continuar sob vigilância para futuras inquirições", adiantando apenas que se tratava de um jogador internacional pelo seu país.Pouco tempo depois, o Everton emitiu um comunicado dando conta de que "suspendeu um jogador da equipa principal enquanto decorre uma investigação policial". "O clube continuará a apoiar as autoridades durante as suas inquirições e não irá pronunciar-se novamente", acrescentou.Nas notícias iniciais, jornais ingleses avançaram que a polícia fez buscas à casa do jogador detido e que este havia saído em liberdade sob fiança.

Gylfi Sigurdsson é um dos futebolistas mais bem sucedidos de sempre da Islândia, tendo passado pelo Swansea, Tottenham e Everton em Inglaterra, onde era atualmente o capitão da equipa. Pela seleção jogou 78 jogos, marcando 25 golos, tendo participado na campanha da Islândia até aos quartos de final do Euro2016 e na chegada ao Campeonato do Mundo de 2018.