Sérgio Conceição garantiu, também, que as polémicas que surgiram sobre o tratamento que o avançado fez na China, não tiveram qualquer efeito no seu grupo de trabalho: "Não estamos revoltados com nada, estamos é focados com este jogo", acrescentou.



O treinador do FC Porto fez ainda menção à recente convocatória do defesa central Éder Militão para a seleção brasileira, e, quando confrontado com as declarações do selecionador canarinho Tite, que disse preferir ver o jogador a alinhar como defesa central do que a lateral direito, Sérgio Conceição falou sobre... Neymar.



"Eu também prefiro ver o Neymar a jogar como ponta-de-lança de que a jogar na ala. O Militão para jogar a lateral direito teve um espírito fantástico, a interpretar da melhor forma aquilo que podia e sabia, numa posição que não jogava há alguns meses, mas que conhece. Tal como todos os nossos jogadores, sacrificam-se em prol do grupo", afirmou.



Ainda sobre o jogo de sábado frente ao Benfica, Sérgio Conceição foi questionado sobre se a maior experiência dos jogadores do FC Porto poderá ter alguma interferência, tendo o técnico assinalado que "não olha a idades".



"A minha forma de liderar o balneário não tem que ver com idades, mas sim com a personalidade e competência de cada um. Se jogam é porque têm a mesma responsabilidade e qualidade para o fazer. Não olho para a idade, olho para a equipa no seu todo e para a valia do adversário", sublinhou.



Sérgio Conceição tem quase todo o grupo disponível para o confronto com o rival lisboeta, com exceção do avançado Aboubakar, que continua a recuperar de uma lesão.



O FC Porto, líder do campeonato, com 57 pontos, recebe o Benfica, segundo, com 56, em jogo da 24.ª jornada da I Liga, no sábado, no Estádio do Dragão, a partir das 20h30.

O treinador do FC Porto disse esta sexta-feira estranhar o controlo antidoping individual feito ao avançado Marega, poucos dias antes do 'clássico' de sábado com o Benfica, da 24.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol."Acho absolutamente normal um controlo coletivo. Quando é individual já não acho tão normal. Mas não temos nada a referenciar sobre isso. Somos inovadores em algumas situações. As pessoas podem ficar pasmadas com um certo tipo de recuperações e querem fazer um bom trabalho", disse o treinador, sem referenciar a disponibilidade o maliano para o jogo no Estádio do Dragão.