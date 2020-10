O treinador do FC Porto disse hoje que o regresso de público ao Dragão "peca por tardio", na véspera de receber 3.750 adeptos na segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões de futebol frente ao Olympiacos.Sérgio Conceição está satisfeito com o regresso, ainda assim aproveitou para tecer algumas críticas."Peca por tardia a entrada de público nos estádios, olhando um bocadinho ao panorama e, nomeadamente, a alguns eventos nos quais tem havido público e, se calhar, de forma não tão segura como num estádio de 50 mil pessoas e irem 3.750", atirou.O Olympiacos vai jogar com o FC Porto depois de uma semana de trabalho que se seguiu à vitória frente ao Marselha, na abertura da Liga dos Campeões. A equipa treinada por Pedro Martins ia entretanto jogar com o PAOK, para o campeonato grego, agendado para 24 ou 25 de outubro, no entanto, a federação helénica adiou a partida devido ao jogo das competições europeias. Esta postura mereceu o comentário de Sérgio Conceição que, nas últimas semanas, se tem queixado da falta de tempo para preparar os jogos."Para já, temos de olhar para o Olympiacos como uma equipa com presenças na Liga dos Campeões, habituada a estes palcos. E a própria federação grega protege as equipas, é público. Foi adiado o jogo com o PAOK, que se calhar é o principal rival. Por si só, diz dessa proteção e do olhar para a Europa que a federação tem. Tem de haver essa união e o comungar de ideias, para que as equipas se sintam mais frescas na Europa e possam dar uma resposta diferente", afirmou o técnico portista.O treinador salientou que esse facto vai ajudar a equipa grega a estar "mais fresca" para esse encontro."É uma equipa que vai estar, por isso, mais fresca que nós. Parece-me experiente, bem orientada por um treinador que conhecemos e que, desde o início, tem sete jogos e não tem derrotas, tem um golo sofrido. Ganhou ao Marselha e o Marselha está num campeonato interessante. Vamos ter dificuldades, mas obviamente que o Olympiacos vai encontrar dificuldades frente ao FC Porto", disse ainda.Otávio e Luis Díaz estão em dúvida para o jogo frente aos gregos. Sérgio Conceição revelou a incerteza na possibilidade de utilizar os dois atletas."O Otávio e o Luis Díaz estão ainda em dúvida, não sabemos se vamos poder contar com eles. Vamos ver até à hora do jogo. Não são lesões graves, exatamente por isso esta dúvida, até à hora do jogo", referiu o treinador portista na conferência antes do treino.Além do médio e do extremo, que hoje já fizeram treino integrado condicionado, Mbaye e Marcano também continuam ausentes, devido a lesões.O FC Porto recebe na terça-feira o Olympiacos, às 20:00, em jogo a contar para a segunda jornada do grupo C da Liga dos Campeões.