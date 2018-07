Sérgio Conceição dispensou seis jogadores do plantel principal, incluindo dois dos reforços contratados durante este período de transferências, sabe o CM. Segundo divulgou o Futebol Clube do Porto, Saidy Janko, Ewerton, Oleg, Paulinho, Waris e Mikel já não treinaram neste sábado e regressaram à Invicta, onde deverão estudar as hipóteses para o futuro.

Recorde-se que o lateral direito Saidy Janko e o médio Ewerton tinham sido contratados há poucas semanas. Já Paulinho e Waris foram aquisições do mercado de Janeiro e também receberam ordem de dispensa. Oleg e Mikel são dois jovens formados no clube, igualmente sem espaço nas escolhas de Conceição.

