O congolês Chancel Mbemba é o novo reforço do eixo da defesa do Futebol Clube do Porto. O atleta foi oficializado na tarde desta segunda-feira, tendo chegado à cidade invicta no domingo e realizado exames médicos na parte da manhã. Mbemba assinou um contrato com a duração de quatro anos, até 2022.



"Vou dar o máximo de mim com esta camisola", anunciou o defesa-central no Twitter dos "dragões". O jogador representava os ingleses do Newcastle desde 2015 e o valor da transferência para o Porto não foi comunicado.









Mbemba é internacional pela República Democrática do Congo, tendo feito 41 jogos pela selecção e realizado apenas 11 partidas na última época pelo Newcastle.