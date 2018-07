Presidente interino da SAD do Sporting manifestou a sua felicidade pelo regresso do avançado holandês.

Sousa Cintra mostrou-se muito satisfeito com a continuidade de Bas Dost em Alvalade. O presidente da SAD leonina lembrou a importância do avançado em Alvalade nas épocas anteriores.



"Um jogador que faz toda a diferença. E hoje grandes avançados não há assim tantos. É um jogador que marca 70 golos em dois anos. Um goleador nato que se adaptou muito bem a Portugal. Era importantíssimo ele estar. Não se ganham desafios sem marcar golos. É um jogador de grande importância, que qualquer clube gostaria de ter. E depois tem outra particularidade: é um ser humano fantástico", revelou em entrevista à CMTV.



Questionado sobre o segredo do sucesso das negociações, Cintra explicou que nunca desistiu: "A persistência é uma coisa importante, só perdem aqueles que desistem e eu não sou daqueles que desistem. Foi o que aconteceu com Bas Dost. Era indispensável à ambição do Sporting de lutar pelo primeiro lugar. Tive de enfrentar uma série de obstáculos, foram muitas horas, muitas semanas".



As preocupações demonstradas pelo jogador acerca da sua segurança foram atendidas pelos responsáveis leoninos, que agora garantem estarem reunidas todas as condições: "Fica cheio de orgulho, satisfação e grande alegria. Depois de passar a tempestade, vem a bonança. Ele tinha uma preocupação muito grande sobre a segurança, do que ia acontecer, se o presidente volta… Não há nenhuma cláusula, tem um contrato normalíssimo como todos os outros jogadores. Procurei dar uma ou outra segurança na Academia. Tirei o Virgílio, tenho todo o respeito mas tinha de sair"



Por fim, Sousa Cintra reiterou que os contratos de Bruno Fernandes e Bas Dost são praticamente idênticos aos antigos: "São os mesmos que tinham antes, mesmos ordenados, tudo igual. Há sempre aqueles prémios de vitórias, de golos. Mas mais ou menos igual ao que tinham no passado. Ficaram no Sporting porque gostam do Sporting".