Sérgio Conceição foi condenado ao pagamento de uma multa de 765 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol, por causa da forma como se dirigiu ao árbitro da partida. O treinador do FC Porto foi expulso ao intervalo do jogo do FC Porto e Desportivo de Chaves, a contar para a primeira jornada da fase de grupos da Taça da Liga.

De acordo com o jornal O Jogo, Sérgio Conceição dirigiu-se "em tom elevado e exaltado" ao árbitro Vítor Ferreira. No relatório publicado pelo CD lêem-se as seguintes declarações do treinador: "Só houve 15 minutos de tempo útil de jogo, que é isto, puto? Estás a brincar com o nosso trabalho? Expulsa-me, expulsa-me, expulsa-me se quiseres".