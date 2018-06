Portugal foi este sábado afastado do Mundial 2018 ao perder com o Uruguai, por 2-1, nos oitavos de final. Bernando Silva deu os parabéns ao adversário, mas considerou o resultado um pouco injusto por tudo o que Portugal fez."Arbitragem? Isso agora não interessa. Já perdemos e há que aceitar a derrota. Nos pequenos detalhes e faltas o Uruguai perdeu bastante tempo mas isso faz parte do jogo. Cada um tem a sua táctica. Parabéns ao Uruguai que tem uma boa equipa e fez um bom jogo. Talvez merecêssemos melhor hoje. Mas é assim as grandes competições. Há que estar ao mais alto nível. Há que cometer o mínimo de erros possível. Hoje não fomos capazes de fazer isto. Claro que saímos tristes. Parabéns ao Uruguai", afirmou à RTP."Quem está de fora consegue ter uma melhor opinião do jogo do que eu. Dentro do campo senti que Portugal conseguiu assumir o controlo do jogo com mais posse de bola. Conseguiu encontrar mais o Uruguai ao meio-campo adversário. Toda a gente sabe que eles têm uma enorme capacidade para o contra-ataque. Foi sempre capaz de ganhar alguns duelos e sair com perigo nos contra-ataques. Estamos muito desiludidos mas parabéns ao Uruguai", referiu.