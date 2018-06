Portugal perdeu por 2-1 contra o Uruguai e disse 'adeus' ao Mundial 2018. Um jogo em que, segundo a imprensa, "Ronaldo nunca apareceu".

A imprensa internacional destaca a "superioridade táctica" que o Uruguai teve sobre Portugal (2-1), nos oitavos de final do Mundial 2018 de futebol, e considera que Cristiano Ronaldo foi "inofensivo", no encontro que decorreu em Sochi.



A Gazzetta dello Sport enaltece a exibição de Edinson Cavani, que fez os dois golos dos uruguaios, e diz que Ronaldo esteve quase sempre ausente do encontro.



"Cavani deixou o Portugal KO num jogo em que Ronaldo nunca apareceu", lê-se no site oficial da publicação italiana.



L'Équipe diz mesmo que o capitão da selecção nacional foi "inofensivo" e que o Uruguai foi "mais forte" que os campeões europeus.



"O Uruguai esteve melhor tacticamente e defensivamente e apagou por completo o campeão europeu", considera a publicação francesa.



Por seu lado, o Mundo Deportivo diz que Cavani e Suárez "expulsaram" Portugal e Ronaldo do Campeonato do Mundo, no mesmo dia em que Lionel Messi também se despediu da prova.



Do outro lado do Atlântico, o Globo Esporte lembrou que Ronaldo ficou em branco no que poderá ter sido o seu último jogo num Mundial.



"Lusos voltam a mostrar pouca criatividade e o astro do Real Madrid passa em branco em possível despedida das Copas", lê-se no site da publicação brasileira.



A selecção portuguesa de futebol foi hoje eliminada nos oitavos de final do Mundial 2018, ao perder com o Uruguai por 2-1, em jogo disputado no Estádio Ficht, em Sochi, na Rússia.



Portugal foi para o intervalo a perder por 1-0, graças a um golo de Edinson Cavani, aos sete minutos, mas Pepe ainda igualou para a equipa das 'quinas', aos 55 minutos. Pouco depois, aos 62, Cavani bisou na partida, com um golo que acabaria por dar o triunfo aos sul-americanos.



Nos quartos de final, o Uruguai vai defrontar na sexta-feira a França, que hoje eliminou a vice-campeã mundial Argentina (4-3).