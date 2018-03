Equipa de Rui Jorge marcou sete golos, chegando ao intervalo já a vencer por 5-0.

A selecção portuguesa de futebol de sub-21 goleou esta sexta-feira a sua congénere do Liechtenstein por 7-0, em encontro do grupo 8 de apuramento para o Europeu de 2019 da categoria, disputado em Tondela.



Frente à selecção mais fraca do grupo, a equipa lusa adiantou-se cedo no marcador, através de Diogo Gonçalves, aos sete minutos, tendo chegado ao intervalo a vencer já por 5-0. Diogo Gonçalves, com mais dois golos, aos 30 e 63, João Carvalho (nove, este de grande penalidade, e 45), Xadas (26) e João Félix (67) foram os autores dos restantes golos da selecção portuguesa.



Com esta vitória, Portugal destacou-se no terceiro posto do grupo com 10 pontos, menos dois do que a Bósnia Herzegovina, que lidera, e a Roménia, segunda classificada, mas o conjunto luso tem um jogo a menos, sendo que, na terça-feira, vai à Suíça defrontar a selecção local, em Neuchatel, e assume a liderança do grupo em caso de vitória.