O golo do Egipto foi marcado aos 56 minutos por Mohamed Salah. Mas Ronaldo deu a volta ao resultado já ao "cair do pano". Segunda-feira, a selecção nacional defronta a Holanda.

A selecção de Portugal venceu (2-1) o jogo desta sexta-feira frente ao Egipto, em jogo de preparação para o Mundial de 2018. O golo do Egipto foi marcado aos 56 minutos por Mohamed Salah. Aos 90 minutos, Cristiano Ronaldo colocou o marcador em igualdade e, nos descontos, novo golo do "capitão" deu a vitória às "quinas".



Segunda-feira, em Genebra, a equipa portuguesa defronta a Holanda, em novo particular.



Depois destes dois encontros, Portugal já tem agendados mais três, em 28 de Maio, com a Tunísia, em Braga, em 2 de Junho, na Bélgica, e em 7 de Junho, com a Argélia, em solo luso.



Em 9 de Junho, a comitiva lusa parte para a Rússia, onde se estreia no Mundial 2018 em 15 de Junho, frente à Espanha. No dia 20, mede forças com Marrocos e no dia 25 com o Irão, de Carlos Queiroz, em encontros do grupo B.