Rui Vitória: "Vamos atrás deste penta"

O treinador do Benfica, Rui Vitória, prometeu esta quarta-feira a conquista do pentacampeonato para voltar a ser considerado o melhor treinador dos "encarnados" em 2018 e enalteceu a união da equipa na busca deste objectivo.



"Digo já que me candidato a este prémio para o próximo ano. Sem qualquer presunção e sem qualquer vaidade. Vou-me candidatar porque para estar aqui tem de haver vitórias. Vamos atrás deste 'penta', vamos atrás desta vitória, com esta determinação e esta vontade. É um claro sinal que pretendemos para o nosso futuro breve. Vamos ter este 'penta' e vamos trabalhar por ele até à última gota de suor", afirmou Rui Vitória.



Além do treinador, a equipa principal de futebol viu ainda distinguido o jovem defesa central Rúben Dias, como jogador revelação, e Jonas, como futebolista do ano.



O avançado brasileiro chamou a palco todos os jogadores presentes no evento, agradecendo o "companheirismo e amizade". "Quero agradecer tudo o que estou a viver neste clube. Não estaria a ganhar nada disto se não fossem eles, acordo de manhã com uma ambição e alegria enormes para partilhar os treinos, jogos e estágios. Nem nos meus maiores sonhos imaginava estar a passar isto", disse.



O Benfica realizou a Gala Cosme Damião, para celebrar o 114.º aniversário do clube, onde distinguiu atletas, ex-atletas, dirigentes e treinadores das mais diversas modalidades e que contou com a presença, entre outros, de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, e Pedro Proença, presidente da Liga da clubes.



Veja aqui a lista de todos os premiados:



Prémio Revelação: Rúben Dias (futebolista)



Prémio Carreira: Vasco Vasconcelos (antiga glória do andebol)



Prémio Formação: Iniciados A sub-15 (futebol)



Inovação: Kick Up Sports Innovation.



Modalidade: Futsal feminino.



Casas do Benfica: Algueirão Mem Martins.



Atleta alta competição: Marlene Sousa (hóquei em patins feminino).



Mérito e dedicação: Paulino Gomes Júnior (ex-dirigente e autor da letra do hino 'Ser Benfiquista').



Prémio Parceiro 2017: NOS.



Futebolista do ano: Jonas.



Treinador do ano: Rui Vitória.



Homenagem: Nené.



Projecto: Tetracampeonato.