Rui Vitória frisou esta sexta-feira ser o treinador com o melhor rácio de vitórias/jogos na Liga dos Campeões. O técnico do Benfica lembrou ainda a qualidade do Ajax, isto na ressaca da derrota europeia com os holandeses a meio da semana."Vamos responder com números e factos. O que mais me - não diria atormenta - mas no que me foco nestas alturas é em qualquer jogo que exista vamos buscar o histórico. Mas é quê? Seis meses, 10 anos, 25? Sabem quem é o treinador com mais vitórias na Champions com menos jogos? Eu poupo o trabalho: sou eu. Tivemos agora duas eliminatórias dificílimas, jogámos agora com uma equipa difícil que na jornada anterior tinha sido a equipa-sensação que foi à Alemanha empatar com o Bayerm. Agora já não é de qualidade? Ganhou aos 92. O Benfica foi apurado duas vezes para as eliminatórias seguintes. Com quem? Connosco. O ano passado não correu bem, ponto. Há três anos, quartos-de-final; há dois anos, 'oitavos'. Em 25 anos foram 5 vezes que o Benfica passou, duas foram connosco. O treinador da Liga dos Campeões com mais vitórias em rácio de jogos sou eu", comentou em conferência de imprensa.Sobre o facto de os "encarnados" estarem a descer no ranking, Vitória preferiu olhar para a frente: "Ranking? Temos dois jogos em casa e um fora. Os meus jogadores mereciam outro resultado, vamos trabalhar para ganhar os outros jogos. A fase de grupos está em aberto. Vamos fazer tudo ao nosso alcance".