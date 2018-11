A administração da Benfica SAD e o treinador Rui Vitória já terão chegado a um acordo para a saída do técnico. A imprensa desportiva dá conta que, esta quarta-feira, o treinador e a direcção do clube, depois da derrota por 5-1 frente ao Bayern de Munique, terão chegado à conclusão que já não existem condições para a manutenção da actual equipa técnica.Esta quarta-feira, Luís Filipe Vieira terá feito saber ao empresário do treinador que SAD estava disponível para chegar a um acordo. Porém, segundo o jornal "A Bola", o empresário terá referido que Rui Vitória não abdicaria de nenhum valor contratualmente previsto, ou seja dois milhões de euros brutos por época. Já o "Record" adiantou que o técnico não colocou o seu lugar à disposição.