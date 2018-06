Treinador falou aos jornalistas no aeroporto, antes de partir para a Arábia Saudita.

Jorge Jesus deixou este sábado Lisboa rumo à Arábia Saudita, onde vai treinar o Al Hilal, e não escondeu a emoção.



"A complexidade da vida às vezes faz-nos mudar de ideias. Curioso que hoje vou ser um emigrante. Se havia programa que gostava de ver era os emigrantes no Mundo... Nunca pensei que pudesse acontecer comigo, mas teve de ser. Vou abraçar o projecto com paixão, vou para um país com uma cultura diferente, com jogadores que não estão habituados ao rigor europeu mas vou ter de me adaptar a eles. Espero projectar o treinador português pelo mundo fora. Não me pediram só para treinar, mas para levar o meu know-how, nomeadamente os seleccionáveis para a Arábia Saudita", referiu o técnico no aeroporto não escondendo a emoção.



"Custa-me deixar a minha família, os meus amigos, mas é assim. Tenho de ir mentalizado. A pressão não me custa nada, mas sim os meus amigos e o futebol português. Foram nove anos sempre na ponta da navalha, em dois grandes de Lisboa, ajudei a desenvolver o futebol em Portugal. Sei que não é um projecto para muitos anos, vou voltar rapidamente a Portugal. (...) Vou com o mesmo sentimento de vencer. Desportivamente só não vencerei nos projectos se a saudade entrar", frisou.



Jesus foi ainda questionado sobre se espera um dia ser seleccionador ou treinar o FC Porto, o único grande que lhe falta: "como seleccionador ainda não é o meu projecto. Talvez seja um objectivo mas não me faz realizar. O que é o futuro não sei. A complexidade da vida faz-nos mudar de um momento para o outro. Depois de lá estar não sei o que possa acontecer. Quero agradecer-vos por me aturarem. Foi interessante esta luta, trabalhando em dois clubes com adeptos muito apaixonados. Acho que consegui realizar a maior parte dos projectos que tinha. É um até já, não sei quando."