Rui Costa garante que noite no Seixal "não é castigo": "Já estava programado, é situação de prevenção"

Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente

Rui Costa falou aos jornalistas na zona de entrevistas rápidas à saída do Estádio Dr. Magalhães Pessoa, onde esta quarta-feira o Benfica foi eliminado pelo Sp. Braga na meia-final da Taça da Liga (1-3). O presidente do Benfica garantiu que a noite no Seixal não se trata de um castigo aos jogadores, mas sim de uma situação "de prevenção" e que já estava programda tendo em conta o calendário de jogos.



Rui Costa a assistir ao Benfica-Sp. Braga

"Uma competição que queríamos ganhar e a primeira parte não justicou isso", começou por dizer o líder dos encarnados, justificando de seguida a noite no Benfica Campus. "Já estava programado de qualquer das maneiras, a passagem de noite no Seixal não é uma situação de castigo, é uma situação de prevenção para os próximos jogos. Lamentável é nós não estarmos aqui no sábado para disputar a final. É uma responsabilidade nossa", disse o líder das águias aos jornalistas, já depois de José Mourinho, na conferência, ter dito o seguinte: "Olhe, nós hoje, pensando que jogaríamos a final, não vamos para casa e vamos para o Seixal. Os jogadores vão dormir no Seixal e amanhã há trabalho e depois de amanhã há trabalho. Só que não há jogo sábado. Não havendo final sábado, o nosso próximo jogo é com o FC Porto, na próxima quarta-feira. Ao chegar ao Seixal, cada um vai para os seus quartos. Desejo que os jogadores durmam tão bem quanto eu, ou seja, não dormirem. É aquilo que eu lhes desejo. Que não durmam e pensem muito como eu vou pensar."

Sobre o clássico com o FC Porto, no Dragão, num jogo de "tudo ou nada", Rui Costa garantiu que, apesar de o campeonato ser "a competição mais importante do ano", o clube entra "em todas as competições para ganhar". "O Benfica joga sempre o tudo ou nada. É verdade que o campeonato é a competição mais importante do ano, mas o Benfica entra em todos as competições para ganhar e o que fizemos na primeira parte não justificava que ganhássemos a competição e é lamentável isso", terminou.