Mourinho arrasa jogadores do Benfica: "Inaceitável, nem que fosse jogo de pré-época com os vizinhos do Seixal..."

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

O Benfica perdeu esta quarta-feira frente ao Sp. Braga (1-3) e foi eliminado na meia-final da Allianz Cup, naquela que foi a primeira derrota dos encarnados nas competições nacionais esta temporada. Em declarações no final do encontro, José Mourinho não deixou nada por dizer em relação ao desempenho dos seus jogadores, sobretudo pelo que mostraram na primeira parte.



José Mourinho, treinador do Benfica Peter Spark

"O que não correu bem? Eu peço desculpa ao Sp. Braga e ao Carlos eu não consigo dizer que o Sp. Braga mereceu ganhar, eu tenho é que dizer que o Benfica mereceu perder. Fomos nós que fizemos uma primeira parte horrível, com exceção dos primeiros cinco minutos, em que tivemos uma oportunidade para marcar. Mas a partir do momento em que o João Pinheiro assinalou o penálti, que se viu que era fora da área, houve um clique inexplicável de negatividade, de nervosismo, de qualidade horrível em posse de bola, com perdas de bola incríveis, com sucessivos contra-ataques, com o Zalazar a explorar bem a profundidade do nosso lado direito, com um segundo golo absolutamente inaceitável - e não da parte do Otamendi, que já tinha um cartão e não podia terminar a ação. Com tantos erros técnicos, foi uma primeira parte horrível a todos os níveis. Inaceitável numa meia-final de uma competição, inaceitável nem que fosse um jogo de pré-época com os nossos vizinhos no Seixal, fosse o Amora...", começou por dizer o técnico dos encarnados, em declarações na flash-interview da Sport TV.

E continuou com a sua análise: "Na segunda parte, fomos uma equipa que começou a colocar o Sp. Braga colocado às cordas. Tínhamos falado ao intervalo que era importante apertarmos. O terceiro golo é também inexplicável. Para virar, não podemos cometer erros defensivos. Fazemos as substituições do Ivanovic e do Lopes Cabral para dar mais profundidade e presença na área e depois, numa bola parada longe da área, sofremos o 3.º golo. Foi a cereja no topo do bolo para quem merecia perder."

Sobre o discurso no balneário, já no final do encontro, José Mourinho assumiu que foi "crítico mas calmo" com os seus jogadores, sem "portas pelo ar ou nada que se pareça", voltando a sublinhar o facto de hoje vários jogadores terem tido "desempenhos individuais inaceitáveis" e "muito, muito baixos".

"Há coisas que se podem dizer internamente e que não se podem ou não se devem dizer externamente. Normalmente, não falo no balneário depois dos jogos. Hoje falei, mas falei num tom crítico, mas calmo, não houve portas pelo ar ou nada que se pareça. Tive uma conversa que foi um monólogo porque não os senti em condições de se abrirem e falarem, uma coisa que terão que fazer. Mas houve desempenhos individuais inaceitáveis, rendimentos individuais muito, muito baixos e que depois se traduzem numa performance coletiva na primeira parte muito muito fraca."