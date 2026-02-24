Sábado – Pense por si

Desporto

Cristiano Ronaldo solidário com Lindsey Vonn: "Continua a lutar, as lendas levantam-se sempre"

Record 07:37
Internacional português recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem de motivação à esquiadora, que se lesionou gravemente numa perna.

Cristiano Ronaldo recorreu esta segunda-feira às redes sociais para mostrar o seu apoio a Lindsey Vonn, esquiadora que, recentemente, sofreu uma grave lesão nos Jogos Olímpicos de Inverno e que, desde então, foi já submetida a múltiplas cirurgias. Na mais recente publicação da norte-americana no Instagram, o internacional português deixou uma mensagem de motivação, deixando muitos elogios à atleta de 41 anos.

"Os campeões são definidos pelos momentos em que vencem e pelos momentos em que recusam desistir. Lindsey, as montanhas que já conquistaste nunca foram maiores do que a força que carregas em ti. Continua a lutar. As lendas levantam-se sempre", escreveu Cristiano Ronaldo.

