Oficial: VAR na Liga dos Campeões a partir da próxima época

vídeo

-

árbitro

vídeo

-

árbitro

É oficial, a partir da próxima temporada a Liga dos Campeões vai passar a ter, confirmou esta quinta-feira a UEFA.De acordo com o organismo, o VAR será utilizado na Liga dos Campeões desde o play-off da competição a partir do próximo ano. Também a Supertaça Europeia terá VAR já na época 2019/2020, enquanto na Liga Europa odeverá começará a ser utilizado em 2020/21, mas só a partir da fase de grupos.A UEFA planeia alargar a utilização do VAR para a fase final do Euro 2020, assim como nas finais da Liga das Nações de 2021.