Na justificação para a rescisão unilateral do contrato com o jogador holandês.

O Benfica descreveu 17 episódios do que o clube considera serem episódios de má conduta por parte de Bilal Ould-Chikh, na justificação para a rescisão unilateral com o jogador holandês.



Segundo o Record, os "encarnados" referiam, entre outros, a expulsão da seleção de sub-19 holandesa, excessos de peso injustificados e abandono de treinos ou insultos a Portugal.



Esta quarta-feira, a FIFA condenou o clube da Luz a pagar 3,5 milhões de euros a Bilal, com quem rescindiu, unilateralmente, em 2017. Os "encarnados" anunciaram que vão recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) da decisão da Câmara de Resolução de Disputas da FIFA. "O Benfica mantém a convicção de que o despedimento do referido atleta se justificou face ao comportamento desportivo e social deveras censurável e, como tal, é legalmente sustentável, não deixando, por isso, de reclamar a devida indemnização junto do Tribunal Arbitral do Desporto de Lausana", explicaram os "encarnados" em comunicado.



O futebolista holandês de origem marroquina chegou a Portugal na época 2015/16 para integrar a equipa B do Benfica, a qual representou em 12 jogos. Após a rescisão com o Benfica, rumou aos holandeses do Utrecht, sendo que atualmente o futebolista de 21 anos está sem clube. Representou as seleções jovens da Holanda nos escalões sub-15, sub-17 e sub-19.