Ronaldo treinou pontapé de bicicleta dias antes do jogo contra Juventus

Bicicleta de Ronaldo Foto: Angel Martinez/Real Madrid via Getty Images Veja no topo da galeria o golo marcado pelo avançado português visto de vários ângulos.

Um golo é melhor quanto mais espontâneofor? Grandes golos da história como o de Diego Maradona pela selecção Argentina face à Inglaterra no Campeonato do Mundo de 1986; ou o calcanhar mágico de Madjer pelo FC Porto contra o Bayern de Munique na final da Liga dos Campeões de 1987, parecem confirmar esta teoria. Mas a verdade é que todas estas jogadas requerem habilidade, cabeça fria, visão de jogo, alguma sorte e muito, muito treino. O golo apontado por Ronaldo esta terça-feira à Juventus não é excepção.O internacional português tinha já um golo. Depois de centro de Carvajal correu para a bola virado de costas para a baliza defendida por Gianluigi Buffon, elevou-se do chão, esticou a perna em direcção às nuvens e acertou com o pé em cheio na bola. O tiro disparado fuzilou as redes da Juventus deixando um dos melhores guarda-redes da história - Gianluigi Buffon - parado a ver a bola passar.É certamente um dos golos da vida de Ronaldo, talvez um dos melhores de sempre e configurará em todos os vídeos que fazem compilações de melhores golos do ano.Mas aquilo que parece apenas talento exige muita prática e, dias antes, o avançado português tinha andado a treinar estes remates, como comprova uma fotografia de Angel Martinez, o fotógrafo do Real Madrid.A fotografia tirada dia 2 de Abril mostrava o internacional português a ensaiar um pontapé de bicicleta no Estádio da Juventus.