O segundo golo do Real Madrid no jogo desta terça-feira, frente à Juventus, em jogo referente à primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões irá ficar na história do futebol.

As imagens impressionantes do momento comprovam a grandeza de Cristiano Ronaldo e elevam o seu estatuto de um dos melhores de sempre do desporto.

Desde os 2,38 metros a que estava a bola do chão aos 1,41 metros que Ronaldo teve de subir para fazer o pontapé de bicicleta até ao remate de 72 km/h que não deu hipóteses de defesa a Gianluigi Buffon, guarda-redes da Juventus.

Ao seu lado durante o remate, o defesa da Juventus Mattia De Sciglio, com 1,82 metros, parece impotente perante a sua presença. A bola ao início parece nem ir ao encontro da baliza mas esta já tinha o destino traçado quando saiu da bota do pé direito de Ronaldo.

Figuras ilustres do futebol e capas de jornais de todo o mundo celebram esta quarta-feira CR7 "o golo de uma geração", como o chama o El País. O golo que tanto treinou, tanto aperfeiçoou, que lhe fugiu em alguns jogos e que finalmente conseguiu, com uma execução exímia, como só ele sabe.





O golo extraterrestre de Ronaldo na capa dos jornais de todo o mundo O pontapé de bicicleta a 72km/h de Cristiano Ronaldo à Juventus mereceu chamadas de capa de jornais nacionais e internacionais. Até os adeptos da equipa adversária o aplaudiram.

O golo que até os adeptos da equipa adversária aplaudiram. O golo que deixou o seu treinador de mãos na cabeça, sem saber o que fazer. "Podemos dizer que marcou um dos melhores golos da história do futebol", afirmou Zinedine Zidane no final do jogo.

O próprio Ronaldo confessou à Real Madrid TV: "Já marquei golos parecidos mas tenho de destacar este. Obviamente que é algo para mais tarde recordar e é, sem dúvida, o meu melhor golo."