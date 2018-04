13:15

Presidente diz que Sporting é "tão grande quanto os maiores do Mundo" e relembra ainda Peyroteo e o Figo.

Bruno de Carvalho descreve esta quarta-feira Cristiano Ronaldo como "melhor jogador de todos os tempos" num post no Facebook em que incorpora o golo de bicicleta marcado por CR7 em Turim. O presidente leonino destaca o trabalho que o clube tem feito e alguns dos seus maiores símbolos. Além do capitão da Seleção Nacional faz referência a Peyroteo e Luís Figo.



Post de Bruno de Carvalho



"Um Clube tão grande quanto os maiores do Mundo!

Made in Sporting:

Melhor goleador Mundial de sempre dos campeonatos nacionais no racio jogos/golos (1.6) - Fernando Peyroteo

Melhor do Mundo - Figo

Melhor do Mundo - Ronaldo

Melhor de todos os tempos - Ronaldo. "



O Sporting já tinha destacado o feito de Ronaldo no Twitter.