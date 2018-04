Tiago Machado, de 20 anos, foi detido na tarde de segunda-feira em Caneças, concelho de Odivelas por ter assassinado o padrasto à facada.

O jovem foi dado como desaparecido em Janeiro, na Alemanha. Foi encontrado uma semana depois.

A família regressou a Portugal para comemorar a Páscoa, mas o crime terminou com as férias de forma trágica.

Segundo o Correio da Manhã conseguiu apurar, o homicida é cunhado do actual jogador da Selecção Nacional, João Cancelo, antigo jogador do Benfica, actualmente a jogar no Inter de Milão.